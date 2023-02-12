Врачи назвали неочевидные признаки больного сердца

Специалисты предупредили, что внезапно развившаяся одышка и отёк ног — признаки сердечной недостаточности. По словам Гандельмана, из-за сердечной недостаточности сердце неспособно нормально перекачивать кровь. И когда сердечная мышца ослаблена, работает плохо, «кровь застаивается и уходит глубоко в ноги, поэтому они отекают».

Также кардиолог порекомендовал пройти эхокардиографию — УЗИ сердца, если возник отёк ног или появилась одышка. Необходимо исключить развитие сердечной недостаточности.

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