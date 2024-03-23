Врачи назвали основные причины нарушения сумеречного зрения весной

Специалисты объяснили, что весной у части людей проявляется нарушение сумеречного зрения, или гемералопия, которую в народе называют «куриной слепотой». В основе гемералопии лежит нарушение работы фоторецепторов глаза.

Проявляется резким снижением способности чётко видеть в сумерки и в ночное время. Зачастую это состояние проявляется у людей с близорукостью и глаукомой. Но если вдруг у здорового человека такое возникнет, это говорит о весеннем дефиците витамина А.

Медики отметили, что «куриная слепота» — опасное состояние, так как по статистике, число аварий на дорогах из-за нарушенного сумеречного зрения примерно такое же, как при вождении автомобиля в пьяном состоянии.

Чтобы восполнить витамин А, необходимо прежде всего обратиться к офтальмологу, а также можно получать его из пищи: печени, рыбы, яиц. Растительные источники витамина А — овощи и фрукты жёлтого, оранжевого и красного цвета, такие как морковь, шиповник, облепиха, сладкий перец, черешня, тыква, кабачки, сюда же относятся шпинат, горох, петрушка, зелёный лук.

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