Врачи назвали самые полезные ягоды от простуды

"Всегда под рукой надо иметь малину. Это однозначно полезно на случай простуд. А брусника, клюква ‒ это от циститов, когда нижний отдел человек застудил. Каждая ягода имеет свое определенное направление", ‒ поделился специалист.

Также при воспалительных процессах в горле врач порекомендовал есть чернику. Кроме того, она также хорошо себя зарекомендовала в лечении расстройств желудочно-кишечного тракта, а за счет содержания в ней гликозида неомиртиллина она также может быть полезной на начальной стадии диабета. ”Черника ‒ единственная ягода, которая содержит в своем составе неомиртиллин ‒ своего рода "растительный инсулин", который понижает содержание сахара в крови”, - добавил Лущик.