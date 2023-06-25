Врачи объяснили причину дрожи рук

Встречается неопасный для здоровья физиологический тремор — следствие физического или эмоционального переутомления, который проходит сам по себе. Причина такой дрожи в нарушении передачи нейронных сигналов в головном мозге, и состояние это может как кратковременным, так и длительным.

Может быть подростковый тремор, возникающий в силу особенностей развития организма, который купируется препаратами. Также дрожь может быть вызвана алкоголем или наркотиками, либо иными стимулирующими препаратами.

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