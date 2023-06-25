Фитнес и здоровье
00:01, 25 июня 2023
1 мин.

Врачи объяснили причину дрожи рук

У этого состояния много причин

Врачи объяснили, почему могут дрожать руки. Может быть не только тремор рук, но и ног, век, головы или всего тела. Дрожь может быть либо односторонней, либо симметричной.

Встречается неопасный для здоровья физиологический тремор — следствие физического или эмоционального переутомления, который проходит сам по себе. Причина такой дрожи в нарушении передачи нейронных сигналов в головном мозге, и состояние это может как кратковременным, так и длительным.

Может быть подростковый тремор, возникающий в силу особенностей развития организма, который купируется препаратами. Также дрожь может быть вызвана алкоголем или наркотиками, либо иными стимулирующими препаратами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров