Врачи объяснили причину дрожи рук

Врачи объяснили причину дрожи рукУ этого состояния много причин
Врачи объяснили, почему могут дрожать руки. Может быть не только тремор рук, но и ног, век, головы или всего тела. Дрожь может быть либо односторонней, либо симметричной.
Встречается неопасный для здоровья физиологический тремор — следствие физического или эмоционального переутомления, который проходит сам по себе. Причина такой дрожи в нарушении передачи нейронных сигналов в головном мозге, и состояние это может как кратковременным, так и длительным.
Может быть подростковый тремор, возникающий в силу особенностей развития организма, который купируется препаратами. Также дрожь может быть вызвана алкоголем или наркотиками, либо иными стимулирующими препаратами.
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