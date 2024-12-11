Врачи объяснили вред аромаингаляторов риском непереносимости и аллергии

Особенно аромаингаляторы опасны для детей в силу анатомо-физиологических особенностей. По словам специалистов, прямых противопоказаний нет, но использовать эти препараты следует осмотрительно, так как в некоторых случаях риск может превышать потенциальную пользу.

Эксперты объяснили риск аромаингаляторов наличием в них аромомасел, использование которых может привести как к местным, так и к общим повреждениям организма.

«Местные поражения возникают, когда вещества попадают на слизистую оболочку, вызывая воспаление. В более серьёзных случаях эти вещества могут попасть в слизистую детей и распространиться по всему организму, затрагивая дыхательную и нервную системы, а также микрососудистое русло», — заявили эксперты.

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