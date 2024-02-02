Врачи опровергли пользу мятного чая в борьбе с акне

Сторонники этого способа ссылаются на исследование Американской академии дерматологии, согласно которому ежедневное употребление мятного чая в течение трёх месяцев снижает воспаление кожного покрова на 51%. По мнению доктора Аруланантана, у такого исследования должно быть много данных, большая выборка участников и дополнительные субисследования. Но само по себе влияние мятного чая на акне научно не доказано.

К тому же известно, что мятный чай снижает уровень гормона тестостерона, избыток которого может привести к появлению прыщей. Но это не прямое влияние на акне.

По словам дерматолога Рейвенскрофт, важно понимать, что высыпания на коже имеют разные причины и нельзя полагаться только на напитки или пищу. Нельзя отказываться от медикаментозного лечения под наблюдением врачей.

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