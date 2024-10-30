Врачи посоветовали отказаться от сосисок и бекона, чтобы уберечься от инсульта

Опубликовано 30 октября 2024, 22:191 мин.
Врачи посоветовали отказаться от сосисок и бекона, чтобы уберечься от инсультаИз-за холестерина
Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения посоветовали людям с высоким уровнем холестерина полностью исключить из рациона сосиски и бекон.
Медики сообщили, что переработанное красное мясо, а также обработанные продукты, жареные блюда и выпечка способствуют повышению вредного холестерина. Из-за этого в сосудах формируются и увеличиваются холестериновые бляшки, которые могут заблокировать кровоток и спровоцировать инсульт или инфаркт.
Поэтому учёные призвали отказаться прежде всего от сосисок и бекона, тем более на завтрак. В этих продуктах содержатся жирные куски мяса и высокий уровень насыщенных жиров.
Вместо красного мяса врачи советуют есть куриную грудку без кожи или индейку.
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