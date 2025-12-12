Врачи предупредили, что энергетики повышают риск возникновения инсульта

Мужчина также рассказал, что в среднем выпивает 8 энергетиков в день, каждый из которых содержит 160 мг кофеина. Это значит, что суммарно он получает в сутки 1200-1300 мг кофеина, тогда как рекомендуемая максимальная норма - 400 мг.

Когда он отказался от привычки пить энергетики, его давление нормализовалось и необходимость в лекарствах для снижения давления отпала. Тем не менее полная чувствительность левой стороны тела к нему так и не вернулась: даже спустя 8 лет у него остаются онемевшими левая рука, пальцы рук, ног и стопы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.