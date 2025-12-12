Врачи предупредили, что энергетики повышают риск возникновения инсульта

Врачи предупредили, что энергетики повышают риск возникновения инсультаЕсли их пить каждый день
У 50-летнего мужчины, который в целом был здоров, случился инсульт. По словам врачей, связано это было с тем, что он ежедневно выпивал 8 банок энергетика и имел чрезвычайно высокое кровяное давление. У него случился инсульт таламуса (этот отдел мозга отвечает за сенсорное восприятие и движение). Симптомы включали слабость в левой стороне тела, онемение, трудности с равновесием, ходьбой, глотанием, речью. При поступлении в больницу его давление было 254/150 мм рт. ст.
Мужчина также рассказал, что в среднем выпивает 8 энергетиков в день, каждый из которых содержит 160 мг кофеина. Это значит, что суммарно он получает в сутки 1200-1300 мг кофеина, тогда как рекомендуемая максимальная норма - 400 мг.
Когда он отказался от привычки пить энергетики, его давление нормализовалось и необходимость в лекарствах для снижения давления отпала. Тем не менее полная чувствительность левой стороны тела к нему так и не вернулась: даже спустя 8 лет у него остаются онемевшими левая рука, пальцы рук, ног и стопы.
