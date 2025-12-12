Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 декабря 2025, 10:30
1 мин.

Врачи предупредили, что энергетики повышают риск возникновения инсульта

Если их пить каждый день
Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале BMJ Case Reports, ежедневное употребление нескольких энергетических напитков может представлять серьёзный риск для здоровья. В частности, это увеличивает шансы на инсульт.
У 50-летнего мужчины, который в целом был здоров, случился инсульт. По словам врачей, связано это было с тем, что он ежедневно выпивал 8 банок энергетика и имел чрезвычайно высокое кровяное давление. У него случился инсульт таламуса (этот отдел мозга отвечает за сенсорное восприятие и движение). Симптомы включали слабость в левой стороне тела, онемение, трудности с равновесием, ходьбой, глотанием, речью. При поступлении в больницу его давление было 254/150 мм рт. ст.

Мужчина также рассказал, что в среднем выпивает 8 энергетиков в день, каждый из которых содержит 160 мг кофеина. Это значит, что суммарно он получает в сутки 1200-1300 мг кофеина, тогда как рекомендуемая максимальная норма - 400 мг.

Когда он отказался от привычки пить энергетики, его давление нормализовалось и необходимость в лекарствах для снижения давления отпала. Тем не менее полная чувствительность левой стороны тела к нему так и не вернулась: даже спустя 8 лет у него остаются онемевшими левая рука, пальцы рук, ног и стопы.

