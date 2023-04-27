Врачи предупредили о болезнях, которые может вызвать всего один укус клеща

По словам санитарного врача Николая Дубинина, среди последствий куса клеща энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз. Хирург-онколог Антон Баларёв назвал ещё и акродерматит и инфекционный сыпной тиф.

Но самым опасным врачи считают энцефалит, который приводит к поражению мозга; также одним из последствий могут быть воспаление тканей и паралич. А длительный боррелиоз может спровоцировать патологии тканей сердца, нервной системы и суставов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.