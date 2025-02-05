Врачи предупредили о связи хронического недосыпа с высоким риском рака

Врачи рассказали, что, согласно недавним крупным исследованиям, физическое и эмоциональное истощение ведёт к ослаблению иммунитета, играющего ключевую роль в борьбе с аномальными клетками. Хронический стресс провоцирует повышение уровня кортизола, что вызывает воспалительные процессы, создающие благоприятные условия для клеточных мутаций.

И первое средство профилактик рака — полноценный сон. Во время глубокого сна организм регенерирует ткани, устраняет свободные радикалы и активирует природные «детоксикационные механизмы». В свою очередь, недостаточный сон ведёт к нарушению естественных циркадных ритмов, что может влиять на функции генов, которые отвечают за подавление опухолевых процессов.

«Исследования показывают, что люди, регулярно спящие менее 6 часов в сутки, находятся под повышенным риском развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака», — сказано в сообщении врачей.

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