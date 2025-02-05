Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 04:18
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Врачи предупредили о связи хронического недосыпа с высоким риском рака

Врачи советуют спать не меньше 6 часов в сутки
Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы сообщил, что выявлена связь хронического переутомления и недостатка сна с повышенным риском онкологии.
Врачи предупредили о связи хронического недосыпа с высоким риском рака
© Isabella Fischer / Unsplash

Врачи рассказали, что, согласно недавним крупным исследованиям, физическое и эмоциональное истощение ведёт к ослаблению иммунитета, играющего ключевую роль в борьбе с аномальными клетками. Хронический стресс провоцирует повышение уровня кортизола, что вызывает воспалительные процессы, создающие благоприятные условия для клеточных мутаций.

И первое средство профилактик рака — полноценный сон. Во время глубокого сна организм регенерирует ткани, устраняет свободные радикалы и активирует природные «детоксикационные механизмы». В свою очередь, недостаточный сон ведёт к нарушению естественных циркадных ритмов, что может влиять на функции генов, которые отвечают за подавление опухолевых процессов.

«Исследования показывают, что люди, регулярно спящие менее 6 часов в сутки, находятся под повышенным риском развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака», — сказано в сообщении врачей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:UfaTime.ru
Автор:Андрей Кадуков
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