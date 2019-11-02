Врачи раскрыли опасность коротких отпусков

”Любые перелеты и адаптация в другом климате - она стоит нашему иммунитету очень дорого, потому что адаптироваться можно только за три дня. А тут мы сразу улетаем. Я бы не советовала никому на такой маленький срок летать на самолете. Любой перелет самолета - это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на весь организм, на иммунную систему. А адаптация идет в каждом регионе - даже за 200 километров”, - поделилась врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам главного внештатного специалиста терапевта департамента здравоохранения Москвы Григория Арутюнова, самолетные перелеты являются безусловным стрессом для всего организма, добавив, что в случае, если их не избежать - стоит уделить внимание венам. ”Во время перелётов единственное, что от вас требуется, - это сделать все, чтобы не было тромбоза глубоких вен. Поэтому вставайте, ходите, занимайтесь упражнениями для икроножных мышц”, - посоветовал Арутюнов.