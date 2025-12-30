Врачи рассказали, как предотвратить набор веса в среднем возрасте

Исследования показывают, что изменения в метаболизме у женщин происходят на несколько лет раньше менопаузы. В течение этого периода организм начинает менее эффективно перерабатывать сахар и углеводы, а метаболизм замедляется в состоянии покоя. Это может вызвать увеличение веса, особенно в области живота, даже если привычки человека изменились несильно.

К счастью, вы всё ещё можете повлиять на набор веса в 30-40 лет. Вот несколько стратегий, которые вам помогут.

Поднимайте тяжести. Стремитесь выполнять две-три тренировки с отягощениями или силовые тренировки в неделю. Это поможет вам сохранить мышечную массу и ускорить метаболизм. Работайте также над прогрессивной перегрузкой, то есть постепенно увеличивайте нагрузку на мышцы.

Отдавайте приоритет белку. В каждый приём пищи включайте достаточное количество белка для поддержания мышечной массы, повышения чувства сытости и стабилизации уровня сахара в крови. Всё больше данных показывают, что нужно потреблять ещё больше белка, чем сейчас рекомендуется. Для снижения риска возрастной потери мышечной массы стремитесь получать от 1,2 до 1,6 г на 1 кг массы тела в сутки.