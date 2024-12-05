Врачи рассказали о полезных для здоровья свойствах пельменей

Благодаря мясу

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, что пельмени тоже имеют свойства, полезные для здоровья, несмотря на высокую калорийность.