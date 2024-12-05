Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 декабря 2024, 23:51
1 мин.

Врачи рассказали о полезных для здоровья свойствах пельменей

Благодаря мясу
Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, что пельмени тоже имеют свойства, полезные для здоровья, несмотря на высокую калорийность.
Врачи рассказали о полезных для здоровья свойствах пельменей
© Eugene Kim, CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

По словам врачей, дело в начинке пельменей, мясе, содержащим комплекс необходимых человеку веществ, в частности селен.

Селен необходим для эффективной работы макрофагов — иммунных клеток, пожирающих и разрушающих бактерии, атакующие организм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:НСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#здоровье
,
#врачи
,
#еда
,
#рекомендации