Врачи рассказали о полезных для здоровья свойствах пельменей

Опубликовано 05 декабря 2024, 23:511 мин.
Врачи рассказали о полезных для здоровья свойствах пельменейБлагодаря мясу
Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, что пельмени тоже имеют свойства, полезные для здоровья, несмотря на высокую калорийность.
По словам врачей, дело в начинке пельменей, мясе, содержащим комплекс необходимых человеку веществ, в частности селен.
Селен необходим для эффективной работы макрофагов — иммунных клеток, пожирающих и разрушающих бактерии, атакующие организм.
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