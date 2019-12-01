Врачи рассказали о вреде употребления большого количества красной икры

”Зачастую, если человек попадает в больницу, его близкие приносят ему красную икру для укрепления здоровья, поддержания сил. Надо помнить, что если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом — не навредит ли такой гостинец”, — сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Кроме того, врач отметила, что в роли консервантов производители эксплуатируют бензоат натрия E211, способный ухудшить состояние больным астмой, дерматитом или же спровоцировать аллергию. Соломатина также добавила, что несмотря на всю пользу данного лакомства употребление большого количества икры может негативно сказаться на здоровье, уточнив, какое именно количество икры пойдет на пользу.”Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит”, — поделилась она.