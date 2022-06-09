Врачи снова напомнили о пользе редиса для здоровья

Этот овощ — чемпион по содержанию витамина С, в 100 г продукта содержится треть суточной нормы. В нём также много кремния, кобальт, медь, молибден и хром, различные элементы, необходимые для поддержания нормального гормонального фона. Редис содержит вещества, полезные для здоровья волос, кожи, костей.

Несмотря на крайне низкую калорийность, редис позволяет чувствовать насыщение, благодаря высокому содержанию клетчатки. А кремний важен для хорошей работы кишечника.

«Редис — один из самых низкокалорийных овощей, его калорийность всего 16–20 ккал на 100 г. Редис богат клетчаткой, которая полезна для хорошего пищеварения, поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Высокое содержание клетчатки помогает быстрее почувствовать насыщение, это ещё один плюс такого низкокалорийного продукта», — рассказала эксперт.

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