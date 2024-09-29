Врачи вылечили диабет 1 типа с помощью пересадки собственных клеток пациентки

Сахарный диабет 1 типа, инсулинозависимый, — аутоиммунное заболевание, при котором поджелудочная железа вообще не вырабатывает инсулин. Это вызывает тяжёлые последствия. Основные признаки болезни — хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови, полиурия — чрезмерное образование мочи, потеря веса, чрезмерный либо слабый аппетит, сильное общее утомление организма, боли в животе.

Насколько известно, это первый случай победы над сахарным диабетом 1 типа. Это удалось сделать благодаря аллогенной трансплантации стволовых клеток. Но аллогенная трансплантация клеток значит пересадка чужеродных клеток донора, которые пересаживают рецепиенту. Однако в данном случае были «перепрограммированы» собственные клетки пациентки — 25-летней женщины, стволовые клетки которой сделали «персонализированными».

Операция длилась не более 30 минут. В результате через 75 дней организм пациентки начал вырабатывать собственный инсулин. Пациентка рассказала, что теперь может есть сахар и сладости.

При этом специалисты говорят, что ещё рано делать выводы. Так, по мнению эндокринолога из Университета Майами доктора Джея Скайлера, который специализируется на сахарном диабете 1 типа, стоит убедиться, что пациентка продолжает самостоятельно вырабатывать инсулин в общей сложности в течение пяти лет, «прежде чем считать её диабет действительно вылеченным».

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