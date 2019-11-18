Врачи выявили пользу мороженого в борьбе с ангиной

” Замороженные продукты словно охладительная ванна для “раскаленного” горла, поэтому помимо чаев и полосканий рекомендуют съедать небольшую порцию этого десерта. Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине”, - рассказала врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева.

Помимо мороженого, эффективным средством в борьбе с кашлем и воспалительными процессами в горле признали корень солодки. Врач отметила, что он обладает обезболивающим эффектом, избавляя от ощущения удушья. Также, облегчить симптомы простуды позволит банан, поскольку он богат витамином С и морковь, за счет содержания в нем витамина А.