Вредно ли для здоровья есть утиные и гусиные яйца

Яйца водоплавающих птиц зачастую заражены сальмонеллезом и из-за этого запрещены к продаже в России, заявила начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Сальмонеллез — кишечная инфекция, при которой у людей повышается температура, возникает расстройство кишечника, в стуле появляется. Особенно восприимчивы к нему дети: заражение инфекцией грозит ребенку смертью.

Если у курицы можно заметить вялость при сальмонеллезе, то у гусей и уток выявить сальмонеллез чрезвычайно трудно, подчеркивает эксперт — инфекция у водоплавающих птиц протекает практически бессимптомно.

Если и использовать утиные и гусиные яйца — к примеру, в домашнем хозяйстве — то варить их нужно долго, советует Раева: переносчик инфекции сальмонелла живет как на скорлупе, так и внутри яйца.

Патоген погибает при варке при температуре в 85 ℃ в течение трех минут. Чтобы полностью обезопасить себя, куриные яйца следует варить восемь-десять минут, а утиные и гусиные — еще дольше, рекомендует специалист.