Все боятся ВИЧ: врач назвал одну из самых опасных инфекций, на которую не обращают внимание

Все боятся ВИЧ: врач назвал одну из самых опасных инфекций, на которую не обращают вниманиеЭто опасная болезнь
Врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера Карелии Виктор Бас предупредил о риске заражения одним из самых опасных заболеваний, передающихся половым путём. И многие люди уверены, что «подхватить» эту инфекцию, вызываемую бактерией Neisseria gonorrhoeae, могут только те, кто ведёт асоциальный, «разгульный» образ жизни.
Между тем это не так, подвержены заражению все — здесь важен партнёр, с которым проходит половой контакт. Чтобы не заболеть, следует снизить количество половых партнёров и всегда использовать презервативы.
Речь идёт о таком заболевании, передающимся половым путём (ЗППП), как гонорея, или триппер. Болезнь опасна и очень заразна, поражает слизистую половых органов, в том числе шейку матки, матку, фаллопиевы трубы, мочеиспускательный канал у женщин, может поразить всю слизистую оболочки мочеполового тракта у мужчин. Кроме того, бактерия может стать причиной воспаления слизистых оболочек рта, горла, глаз и прямой кишки.
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