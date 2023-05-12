Все боятся ВИЧ: врач назвал одну из самых опасных инфекций, на которую не обращают внимание

Между тем это не так, подвержены заражению все — здесь важен партнёр, с которым проходит половой контакт. Чтобы не заболеть, следует снизить количество половых партнёров и всегда использовать презервативы.

Речь идёт о таком заболевании, передающимся половым путём (ЗППП), как гонорея, или триппер. Болезнь опасна и очень заразна, поражает слизистую половых органов, в том числе шейку матки, матку, фаллопиевы трубы, мочеиспускательный канал у женщин, может поразить всю слизистую оболочки мочеполового тракта у мужчин. Кроме того, бактерия может стать причиной воспаления слизистых оболочек рта, горла, глаз и прямой кишки.

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