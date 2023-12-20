Все виды капусты полезны для организма и являются профилактикой рака

В этом овоще содержится много минералов, клетчатки, витаминов. В некоторых видах, например в брокколи, присутствуют вещества, профилактирующие онкологию. Полезны и другие виды капусты: белокочанная, брюссельская, пекинская.

Капуста способствует желчетоку, поэтому является одним из средств профилактики желчекаменной болезни. Также защищает печень от перегруженности. Благодаря содержанию сульфорафана, способствующего детоксикации патологических метаболитов эстрогенов, капуста эффективно профилактирует различные виды рака. Сульфорафан снижает хроническое воспаление.

Врач отметила, что полезна и квашеная капуста: в ней много полезных для кишечника пробиотиков, а заправлять продукт лучше растительным маслом, чтобы лучшего усваивался жирорастворимый витамин К2.

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