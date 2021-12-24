Всегда мало: россиянам назвали рекомендованную суточную норму мандаринов

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Всегда мало: россиянам назвали рекомендованную суточную норму мандариновТак что будьте аккуратнее в новогодние праздники
Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина сообщила, что не стоит злоупотреблять мандаринами. Потому что суточная норма потребления мандаринов составляет не более 40 граммов на одного человека.
Если в качестве нормы использовать чистый вес мякоти, то получается, что в день рекомендуется съедать не более четырех-пяти мандаринов.
И стоить быть аккуратнее, потому что частое употребление этого цитруса может привести к проблемам с печенью.
Не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка
Надежда Цапкина
Диетолог
Диетолог объяснила, что мандарины являются отличным источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. По ее словам, содержащаяся в мандаринах клетчатка помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
Источник: РИА спорт