Вспышка холодовой аллергии в России: что это и как с ней бороться

Холодовая аллергия, или холодовая крапивница, — это реакция организма на низкие температуры. В ответ на холод в крови активируются особые белки — криоглобулины. Это может привести к появлению покраснений, зуда, отеков и высыпаний, похожих на ожог крапивой. Иногда такая реакция возникает даже летом, например, при резком переходе из жары в кондиционированное помещение или при купании в холодной воде. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок.

Холодовую аллергию важно отличать от обморожения. Если кожа краснеет и отекает даже при кратковременном воздействии холода, а симптомы не проходят в течение часа, это может быть аллергическая реакция. При обморожении повреждение тканей происходит постепенно и зависит от продолжительности нахождения на морозе.

Определить холодовую аллергию можно с помощью теста Дункана: к предплечью прикладывают кусочек льда на 10−15 минут и оценивают реакцию кожи. Если появляется стойкий отек и покраснение, это указывает на склонность к холодовой крапивнице.

В группе риска находятся люди с повышенной чувствительностью к своим белкам. Чаще всего холодовая аллергия встречается у детей до восьми лет, так как их иммунитет еще не полностью сформирован. Женщины также более предрасположены к аллергическим реакциям из-за особенностей организма.

В отличие от многих стран, в России холодовую аллергию лечат с помощью аутолимфоцитарной терапии. Метод заключается в том, что у пациента берут его собственные иммунные клетки, обрабатывают их в лаборатории и вводят обратно под кожу. Это помогает организму вырабатывать устойчивость к аллергенам, включая холод. Курс лечения состоит из 6−8 инъекций, после чего пациента наблюдают и при необходимости повторяют терапию через год.

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