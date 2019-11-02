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Выявлен фрукт, который необходим для профилактики рака
И других болезней
Стало известно о пользе граната для профилактики рака, а также сердечных и аутоиммунных болезней. Об это рассказала главный внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Врач отметила, что гранат может оказывать противовоспалительное и мочегонное действие. Также, полезный фрукт обладает антисептическим свойствами, а в его составе можно найти кладезь витаминов, таких как B1, B2, B6, С и обильное количество железа, фолиевой и пантотеновой кислот, что оказывает положительное действие на работу нервной системы.
”Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы”, — посоветовала Стародубова.