Выявлен фрукт, который необходим для профилактики рака

Врач отметила, что гранат может оказывать противовоспалительное и мочегонное действие. Также, полезный фрукт обладает антисептическим свойствами, а в его составе можно найти кладезь витаминов, таких как B1, B2, B6, С и обильное количество железа, фолиевой и пантотеновой кислот, что оказывает положительное действие на работу нервной системы.

”Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы”, — посоветовала Стародубова.