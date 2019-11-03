Выявлен самый эффективный продукт для поддержки иммунитета

Польза данного продукта обусловлена высоким содержанием витамина С, дефицит которого приводит к слабости иммунитета. А это, в свою очередь, грозит увеличенем шансов простудиться. ”Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так. Гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах”— поделился врач-диетолог Сергей Обложко.

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева сообщила, что квашеная капуста выступает в роли натурального пробиотика, который способен повлиять на иммунитет через функционирование пищеварительной системы.