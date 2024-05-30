Xiaomi представила часы Mitu Watch S1 с отчётом передвижения детей для родителей

Часы предлагают подробный отчёт о передвижениях ребёнка. Можно задать маршрут с основными точками, между которыми ребёнок должен перемещаться, и в случае отклонения от маршрута устройство оповестит родителей. Это касается и опасных зон, определённых родителями: если ребёнок войдёт или приблизится к такой зоне, часы тут же сообщат родителям. История перемещений хранится 90 дней, в течение которых всю детализацию можно увидеть в приложении на смартфоне.

За точность местоположения ребёнка отвечают сразу несколько различных геосервисов: ГЛОНАСС, GPS, Beidou, GALILEO и QZSS. Причём часы могут показать местоположение ребёнка даже в помещении.

Mitu Watch S1 получили 1,78" дисплей с разрешением 448x368 пикселей. Устройство оснащено основной камерой на 8 Мп, которую можно использовать для показа окружения. Для 5 Мп селфи-камеры в дисплее сделан каплевидный вырез; эту камеру можно использовать для видеозвонков.