Xiaomi запатентовала «умное» кольцо с изменяемым размером

Как описывается в патенте, кольцо сделано из эластичного материала — не уточняется, какого — вероятно, ПВХ или резины. В оболочку заключён пружинный механизм, позволяющий устройству динамически изменять размер.

Будущее «умное» кольцо от Xiaomi должно получить поддержку Wi-Fi, сотовых сетей (от 2G до 5G), NFC и UWB, а также датчики приближения, освещённости, ускорения, гироскоп, магнитные и температурные датчики. Благодаря этой технологии гаджет сможет отслеживать состояние здоровья и взаимодействовать с другими устройствами, возможно, даже управлять камерой телефона.