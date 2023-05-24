Яблоки и ежевика оказались эффективными средствами для профилактики хрупкости костей у пожилых людей

Специалисты наблюдали за 1701 пожилым человеком. Смысл работы заключался в том, какие продукты, кроме белковых, профилактируют развитие старческой астении, или «хрупкости». Это возрастное и обусловленное многими факторами качество костной ткани: плотность кости уменьшается, развивается ломкость, из-за чего при падении возрастет вероятность переломов, что ведёт к инвалидности, длительной госпитализации, а в некоторых случаях — к смерти.

В начале исследования ни у одного из участников не было синдрома старческой астении, но за период наблюдений «хрупкость» развилась у 13,2% участников.

Результаты показали, что не только белковая диета, но и регулярное употребление продуктов с подгруппой флавоноидов профилактирует старческую «хрупкость». Речь идёт о таком веществе, как кверцетин — флавонол, разновидность флавоноидов.

Кверцетином наиблолее богаты яблоки и ежевика. Причём вероятность старческой астении, при употреблении именно продуктов с кверцетином, снижалась на 20%.

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