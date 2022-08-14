Яблоки и груши оказались средством для регулирования сахара в крови

Королева порекомендовала обратить на это внимание людям с диабетом. Но к фруктам предъявляются некоторые требования. По словам врача, плоды должны быть хрустящими и твёрдыми. При этом сладкие яблоки и груши из рациона лучше убрать.

Диабетикам также полезны корнеплоды. Их следует есть в сыром виде, в качестве нарезки. Так продукты максимально сохранят необходимую организму растительную клетчатку.

«Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной», — отметила диетолог.

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