Яблоки и груши оказались средством для регулирования сахара в крови

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Яблоки и груши оказались средством для регулирования сахара в кровиВ этом отношении полезны и корнеплоды
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что яблоки и груши регулируют уровень сахара в крови.
Королева порекомендовала обратить на это внимание людям с диабетом. Но к фруктам предъявляются некоторые требования. По словам врача, плоды должны быть хрустящими и твёрдыми. При этом сладкие яблоки и груши из рациона лучше убрать.
Диабетикам также полезны корнеплоды. Их следует есть в сыром виде, в качестве нарезки. Так продукты максимально сохранят необходимую организму растительную клетчатку.
«Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной», — отметила диетолог.
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