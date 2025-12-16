Яйца и другие продукты на завтрак, которые уменьшат жир на животе

Яйца. Они дают высококачественный белок, который помогает оставаться сытым в течение нескольких часов и поддерживать мышечную массу. Также благодаря сочетанию белка и жиров вы стабилизируете уровень сахара в крови и уменьшите тягу к еде.

Греческий йогурт. За счёт большого количества белка и пробиотиков он хорошо насыщает и способствует здоровой микрофлоре кишечника. Выбирайте простые, несладкие варианты йогурта.

Овсянка. Она богата растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови, способствует уменьшению жира на животе. Также овёс поддерживает здоровье сердца.

Ягоды. В чернике, клубнике, малине много антиоксидантов и клетчатки. Благодаря последней вы сможете контролировать аппетит.