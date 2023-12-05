Яичная диета завирусилась в TikTok, но ее раскритиковали эксперты по питанию

Филлипс предупреждает, что главный недостаток диеты заключается в ее неполноценном питании, лишающем последователей необходимых витаминов и питательных веществ. Диета предполагает трехразовое питание, каждое из которых состоит из трех яиц, чашки несладкого зеленого чая и одного яблока. Филлипс предупреждает, что в таком несбалансированном подходе отсутствуют жизненно такие важные элементы, как клетчатка. Меллор утверждает, что хотя эта диета и обещает быструю потерю веса, возвращение веса не заставят себя ждать. Эффект «йо-йо» неизбежен, и с трудом сброшенные килограммы быстро вернутся после диеты.

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