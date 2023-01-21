Фитнес и здоровье
20:14, 21 января 2023
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Японские врачи посоветовали для большей пользы есть баклажаны с кожурой

В кожуре много полезных веществ

Японские диетологи рассказали о пользе кожуры баклажана. Специалисты советуют есть её вместе с овощем.

Японские врачи посоветовали для большей пользы есть баклажаны с кожурой

Фото: Stroy-podskazka.ru

Пользу кожуры баклажана специалисты объясняют высокой концентрацией веществ, полезных для организма. В частности, речь идёт о таком веществе, как насунин. Это соединение профилактирует рак, атеросклероз и задерживает старение.

Но если нет желания есть кожуру в том виде, в котором она обычно получается при приготовлении баклажана, её можно вначале снимать ножом или овощечисткой и готовить отдельно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
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