За пациентами с сердечной недостаточностью проследят через мессенджеры

В России стартовал проект по удаленному мониторингу пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Впервые за больными наблюдают при помощи мессенджеров.

Хроническая сердечная недостаточность — это синдром, который возникает в результате нарушения способности сердца к опорожнению или наполнению. Оно не может перекачивать достаточно крови, чтобы обеспечить органы и ткани организма необходимыми питательными веществами и кислородом, потому человек страдает одышкой, сердцебиением, отеками и слабостью.

Развиться синдром может при любом сердечно-сосудистом заболевании и зачастую вызывает опасные для здоровья осложнения. Однако с правильным уходом большинство пациентов могут продолжать вести активную жизнь и улучшить свое самочувствие. Поэтому больным с ХСН требуются постоянное наблюдение и связь с врачом.

Пока в новом проекте участвуют около 100 пациентов с ХСН, за которым дистанционно наблюдают несколько врачей Сеченовского университета. Больному в мессенджер ежедневно приходит список простых вопросов: какие у него давление и пульс, есть ли отеки или одышка. Система анализирует ответы пациентов и оценивает их. Если она «заметит» отклонение от нормы, напротив фамилии больного появится желтый или красный флаг — в зависимости от тяжести состояния — после чего врач свяжется с пациентом. Специалист задаст дополнительные вопросы, которые помогут прояснить состояние человека. В зависимости от него человека пригласят на очный прием или направят на госпитализацию.

Часть пациентов, ставших участниками нового проекта, находится под наблюдением на протяжении трех месяцев — и у каждого пятого-шестого за это время появились красные флажки, рассказывает одна из создателей системы, профессор кафедры госпитальной терапии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Мария Кожевникова.

Однако в группе удаленного наблюдения никому не пришлось госпитализироваться или обращаться в поликлинику. В контрольной же группе — под стандартным врачебным наблюдением — каждому десятому пришлось снова лечь в стационар либо пойти к врачу.