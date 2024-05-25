Заказ Galaxy Ring будет зависеть от того, знает ли клиент размер своих пальцев

Заказ и доставка Galaxy Ring может зависеть от того, знает ли покупатель размеры своих пальцев. Если нет, при заказе придётся пройти через выбор размера кольца: Samsung предлагает девять размеров. Если пользователь знает размер своих пальцев, эти шаги можно будет пропустить.

Причём непонятно, речь идёт только о мизинцах или о всех пальцах: такая информация была — якобы Galaxy Ring можно будет носить только на мизинцах.

Как отмечает издание Android Authority, сославшееся на Бласса, все размеры колец основаны на стандартной метрике США.