Опубликовано 25 мая 2024, 16:30
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Заказ Galaxy Ring будет зависеть от того, знает ли клиент размер своих пальцев
Инсайдер Эван Бласс поделился снимком фрагмента страницы «Мой заказ», на которой можно заказать доставку смарт-кольца Samsung Galaxy Ring. Инсайдер отметил в электронном письме, что на странице указаны два способа заказа и доставки этих носимых устройств.
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Заказ и доставка Galaxy Ring может зависеть от того, знает ли покупатель размеры своих пальцев. Если нет, при заказе придётся пройти через выбор размера кольца: Samsung предлагает девять размеров. Если пользователь знает размер своих пальцев, эти шаги можно будет пропустить.
Причём непонятно, речь идёт только о мизинцах или о всех пальцах: такая информация была — якобы Galaxy Ring можно будет носить только на мизинцах.
Как отмечает издание Android Authority, сославшееся на Бласса, все размеры колец основаны на стандартной метрике США.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков