Здоровье на запястье: в России создали медицинский QR-браслет

Студенты российского Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который будет содержать информацию о здоровье человека. Благодаря этому браслету врачи смогут быстро получить доступ к зашифрованным данным, просканировав QR-код. Планируется выпустить тестовую версию браслета к весне 2024 года.

Главная идея заключается в том, чтобы поместить основную медицинскую информацию о человеке в QR-код. Это позволит врачам быстро узнать важные данные о пациенте в случае экстренной ситуации. Проект реализуется в рамках программы «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Команда разрабатывает технологию интеграции браслета с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и «Госуслугами». Весной 2024 года планируется представить первый прототип и протестировать его на группе пользователей. QR-код будет доступен только врачам с их рабочих устройств. При сканировании QR-кода врачи получат доступ к информации о возрасте пациента, противопоказаниях к лекарствам, дозировке, антибиотиковой резистентности и наличии заболеваний. Разработчики полагают, что такой браслет может быть полезен пожилым людям, людям, занимающимся экстремальными видами спорта, и тем, у кого есть серьёзные заболевания.

Однако возникают вопросы относительно практической реализации этой идеи. Например, если QR-код доступен только врачам, нужно ли будет оборудовать все скорые медицинские машины такими устройствами? Пётр Кшнякин, заместитель руководителя лаборатории ПМП Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», отмечает, что подобная инициатива интересна, особенно в случаях, когда пациент потерял сознание, однако на пути разработки предстоит решить ряд вопросов.