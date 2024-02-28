Зерновые хлопья оказались наиболее вредным для мозга вариантом завтрака

Витамин В1 обеспечивает переработку пищи в энергию. Поэтому регулярный завтрак должен быть сбалансированным, чтобы не было ни дефицита, ни избытка тиамина, так как это имеет одинаковые последствия — постепенно ведёт к ослаблению снабжения энергией нейронов мозга.

Это подтвердило масштабное исследование с участием 3106 человек старше 55 лет, длившееся 6 лет. Регулярное избыточное потребление тиамина — зерновых хлопьев — на завтрак вело к заметному снижению показателей когнитивной активности испытуемых. Эффект усилился на фоне лишнего веса, курения и повышенного давления.

Чтобы избежать таких проблем учёные советуют людям пожилого возраста употреблять 0,68 миллиграмма тиамина в сутки. При этом одна порция хлопьев содержит около 1,2 миллиграмма витамина В1.

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