Жирная рыба и не только: блюда на ужин, которые помогут похудеть

Лосось или другая жирная рыба. В лососе, скумбрии, сардинах много омега-3 жирных кислот и нежирного белка. Белок даёт чувство сытости, а омега-3 уменьшают воспаление, связанное с накоплением жира на животе. Сочетайте мясо с овощами для сбалансированного ужина.

Листовая зелень. В шпинате, кудрявой капусте, мангольде мало килокалорий, при этом они имеют большой объём и содержат много клетчатки.

Фасоль и чечевица. Эти растительные белки содержат большое количество клетчатки, которая помогает контролировать голод и стабилизировать уровень сахара в крови вечером. Также они очень сытные.