Жирная рыба и не только: блюда на ужин, которые помогут похудеть

Жирная рыба и не только: блюда на ужин, которые помогут похудетьИ на это уйдёт всего месяц
Лосось или другая жирная рыба. В лососе, скумбрии, сардинах много омега-3 жирных кислот и нежирного белка. Белок даёт чувство сытости, а омега-3 уменьшают воспаление, связанное с накоплением жира на животе. Сочетайте мясо с овощами для сбалансированного ужина.
Листовая зелень. В шпинате, кудрявой капусте, мангольде мало килокалорий, при этом они имеют большой объём и содержат много клетчатки.
Фасоль и чечевица. Эти растительные белки содержат большое количество клетчатки, которая помогает контролировать голод и стабилизировать уровень сахара в крови вечером. Также они очень сытные.
Крестоцветные овощи. В брокколи, цветной, брюссельской и белокочанной капусте содержатся клетчатка и вещества, поддерживающие пищеварение и здоровье кишечника.
Нежирные белки (курица, индейка, тофу). Ужин с высоким содержанием белка помогает сохранить мышечную массу. Это крайне важно для поддержания скорости метаболизма, особенно с возрастом. Также такой ужин хорошо насыщает.
Цельнозерновые продукты (киноа, цельнозерновые лепёшки/хлеб, коричневый рис). Старайтесь вместе с овощами и белками употреблять 1/2 стакана приготовленных злаков.
