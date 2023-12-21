Жизнь без отрыжки: такое случается и это очень опасно

Это заболевание, официально классифицированное в 2019 году, не позволяет мышцам расслабляться для выпуска отрыжки, что вызывает дискомфорт и влияет на повседневную жизнь. Исследование, проведенное под руководством Джейсона Чена, кандидата медицинских наук с личным опытом R-CPD, проливает свет на опыт 199 страдальцев, показывая, как это влияет на отношения, психическое благополучие и работу.

Несмотря на глубокое влияние на качество жизни, только половина респондентов обсуждала это состояние со своим лечащим врачом. Варианты лечения, такие как инъекции ботокса, существуют, но недостаточная осведомленность и непонимание препятствуют их доступности.

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