Знаменитого TikTok-блогера застрелили в американском кинотеатре

Трагедия произошла в кинотеатре, во время просмотра фильма «Судная ночь навсегда». Как отмечается, блогер был ещё жив, доставлен в больницу, где и скончался. По сообщениям, он был не один, а в сопровождении подруги, которую обнаружили мёртвой. У обоих были огнестрельные ранения, причём не ясно, была ли явная перестрелка — блогера и его подругу обнаружили после сеанса.

CNN также отмечает, что подозреваемый уже пойман. Им оказался 20-летний молодой человек. Его мотивы не раскрываются.