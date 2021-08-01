Знаменитого TikTok-блогера застрелили в американском кинотеатре

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Знаменитого TikTok-блогера застрелили в американском кинотеатреПреступник уже пойман
Вчера, 31 июля, в Калифорнии был застрелен известный американский TikTok-блогер Энтони Барахас. Как предает CNN, в социальной сети у него было около миллиона подписчиков.
Трагедия произошла в кинотеатре, во время просмотра фильма «Судная ночь навсегда». Как отмечается, блогер был ещё жив, доставлен в больницу, где и скончался. По сообщениям, он был не один, а в сопровождении подруги, которую обнаружили мёртвой. У обоих были огнестрельные ранения, причём не ясно, была ли явная перестрелка — блогера и его подругу обнаружили после сеанса.
CNN также отмечает, что подозреваемый уже пойман. Им оказался 20-летний молодой человек. Его мотивы не раскрываются.