10-кратный зум iPhone 15 Pro Max оказался хуже, чем сразу у нескольких Android-флагманов

Опубликовано 29 января 2024, 09:08
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10-кратный зум iPhone 15 Pro Max оказался хуже, чем сразу у нескольких Android-флагмановЯблоко — деньги на ветер?
Недавно появившийся на рынке iPhone 15 Pro Max с его впечатляющим 10-кратным зумом не смог превзойти конкурентов среди Android-флагманов.
Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительные тесты камеры нового iPhone с устройствами от Samsung, Vivo и прочих ведущих брендов, обнаружив значительные различия в качестве зума.
iPhone 15 Pro Max, несмотря на свои инновационные технологии и улучшенные камеры, показал результаты, которые уступают флагманам на базе Android, особенно в плане детализации и четкости изображения при максимальном приближении.
Это стало неожиданностью для многих поклонников Apple, ожидавших лидерства в этом сегменте.
Samsung Galaxy S24 Ultra и другие топовые модели Android продемонстрировали более высокую четкость зума, предлагая более детализированные снимки даже при максимальном увеличении.