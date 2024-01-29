10-кратный зум iPhone 15 Pro Max оказался хуже, чем сразу у нескольких Android-флагманов

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительные тесты камеры нового iPhone с устройствами от Samsung, Vivo и прочих ведущих брендов, обнаружив значительные различия в качестве зума.

iPhone 15 Pro Max, несмотря на свои инновационные технологии и улучшенные камеры, показал результаты, которые уступают флагманам на базе Android, особенно в плане детализации и четкости изображения при максимальном приближении.