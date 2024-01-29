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Опубликовано 29 января 2024, 09:08
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10-кратный зум iPhone 15 Pro Max оказался хуже, чем сразу у нескольких Android-флагманов

Яблоко — деньги на ветер?
Недавно появившийся на рынке iPhone 15 Pro Max с его впечатляющим 10-кратным зумом не смог превзойти конкурентов среди Android-флагманов.

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительные тесты камеры нового iPhone с устройствами от Samsung, Vivo и прочих ведущих брендов, обнаружив значительные различия в качестве зума.

iPhone 15 Pro Max, несмотря на свои инновационные технологии и улучшенные камеры, показал результаты, которые уступают флагманам на базе Android, особенно в плане детализации и четкости изображения при максимальном приближении.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Ice Universe

Это стало неожиданностью для многих поклонников Apple, ожидавших лидерства в этом сегменте.

Samsung Galaxy S24 Ultra и другие топовые модели Android продемонстрировали более высокую четкость зума, предлагая более детализированные снимки даже при максимальном увеличении.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 15
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#Apple