10 смартфонов, которые медленнее всего устаревают

Были проведены тесты, имитирующие нагрузку на железо и операционную систему, включая удаление и запись файлов, установку приложений и переключение между программами.

В итоге смартфон OPPO Find X6 Pro на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 занял первое место в рейтинге. На втором месте расположился Xiaomi 13, а на третьем — OPPO Reno10 Pro+.

В топ-5 также вошли iQOO 11 Pro и vivo X90 Pro+. Другие модели в рейтинге включают vivo X90, OPPO Reno10 Pro, iQOO Neo 7, OPPO Reno9 Pro+ и vivo S16 Pro.

Достаточно популярный в мире Samsung Galaxy S23 Ultra, к сожалению, занял лишь 17-е место в рейтинге.