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Сегодня 18:41

100-кратный зум в флагманском Samsung Galaxy S20 Ultra показали на видео

Выглядит функция, конечно, очень привлекательно
Считанные часы остались до официального анонса новой линейки смартфонов Samsung — Samsung Galaxy S20. Особенно интересной должна стать максимальная версия смартфона под названием Galaxy S20 Ultra — не в последнюю очередь от того, что устройство имеет функцию 100-кратного увеличения при съемке на камеру.

Видео с демонстрацией данной функции появилось на YouTube-канале одного из пользователей. В данном ролике видно, как Galaxy S20 Ultra, расположенный на крайне дальнем расстоянии от глобуса, способно приблизить изображение в 100 раз, благодаря чему можно увидеть буквально названия стран, написанных на этом самом глобусе. Правда, что интересно, на видео смартфон закреплен на штативе, что говорит нам о том, что вероятнее всего, с рук подобное приближение будет работать очень и очень нестабильно, в первую очередь из-за тряски.

Напомним, что вместе с Samsung Galaxy S20 Ultra компания покажет и Galaxy S20, а также Galaxy S20+. Помимо этого, со сцены должны представить и первую гибкую раскладушку от южнокорейского гиганта, рекламный ролик которой уже появился накануне в рамках ежегодной премии Оскар-2020.