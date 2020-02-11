100-кратный зум в флагманском Samsung Galaxy S20 Ultra показали на видео

Видео с демонстрацией данной функции появилось на YouTube-канале одного из пользователей. В данном ролике видно, как Galaxy S20 Ultra, расположенный на крайне дальнем расстоянии от глобуса, способно приблизить изображение в 100 раз, благодаря чему можно увидеть буквально названия стран, написанных на этом самом глобусе. Правда, что интересно, на видео смартфон закреплен на штативе, что говорит нам о том, что вероятнее всего, с рук подобное приближение будет работать очень и очень нестабильно, в первую очередь из-за тряски.

Напомним, что вместе с Samsung Galaxy S20 Ultra компания покажет и Galaxy S20, а также Galaxy S20+. Помимо этого, со сцены должны представить и первую гибкую раскладушку от южнокорейского гиганта, рекламный ролик которой уже появился накануне в рамках ежегодной премии Оскар-2020.