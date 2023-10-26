108 Мп, 120 Гц экран и версия 8/256 ГБ за $180: представлен новенький Infinix Zero 30 4G

Новинка отличается от предыдущей 5G-версии несколькими ключевыми характеристиками. Устройство оснащено чипсетом Helio G99 и поддерживает скорость зарядки 45 Вт, что медленнее, чем 68 Вт у Infinix Zero 30 5G.

Кроме того, новая модель имеет степень защиты от пыли и влаги IP54 в отличие от IP53 у старшей версии.

Основные характеристики Infinix Zero 30 4G включают изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью записи видео в 4K, а также основную камеру на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения.