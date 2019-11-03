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108-МП флагман Mi Note 10 представят раньше, чем планировалось
А именно 6 ноября
Ранее была известна информация о том, что ожидаемый Xiaomi CC9 Pro будет показан общественности уже 5 ноября, в то время как международный аналог данного смартфона должны были анонсировать 14 ноября.
Сейчас же, известный инсайдер Мукул Шарма на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал изображение, на котором указана дата грядущего анонса Mi Note 10, однако раньше, чем все ожидали. Так, устройство должны презентовать уже 6 ноября в Испании. Что касается 14 ноября, то в эту дату действительно анонсируют смартфон, но уже на польском рынке.
Предполагается, что 6 ноября является официальной датой анонса Mi Note 10. Но информация о том, будет ли показана в этот день более мощная версия Mi Note 10 Pro - неизвестна.