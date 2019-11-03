108-МП флагман Mi Note 10 представят раньше, чем планировалось

Сейчас же, известный инсайдер Мукул Шарма на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал изображение, на котором указана дата грядущего анонса Mi Note 10, однако раньше, чем все ожидали. Так, устройство должны презентовать уже 6 ноября в Испании. Что касается 14 ноября, то в эту дату действительно анонсируют смартфон, но уже на польском рынке.