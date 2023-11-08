128 ГБ за $140: Amazon раскрыла характеристики и цену неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 13C

128 ГБ за $140: Amazon раскрыла характеристики и цену неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 13CТоп за свои деньги?
Внимание покупателей привлекла неожиданная новинка на Amazon — смартфон Xiaomi Redmi 13C, который еще не был официально представлен производителем.
Устройство, похожее на недавно выпущенный Poco C65, предлагает улучшенные характеристики, особенно в плане процессора и фронтальной камеры.
Redmi 13C появился в списке с 6.74-дюймовым IPS LCD экраном HD+ разрешения и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе.
Хотя частота обновления экрана не упоминается, подтверждено использование более мощного чипсета Helio G99 по сравнению с Helio G85 в Poco C65.
Смартфон оснащен 4ГБ оперативной памяти, но есть и вариант на 6 ГБ. Задняя панель украшена 50-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.8 и технологией 4-в-1 пиксельного биннинга, 2-мегапиксельной макро камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Устройство работает на MIUI 14, основанной на Android 12, и имеет аккумулятор на 5000 мАч с возможностью 18 Вт зарядки.
По предварительной информации, модель с 4/128ГБ памяти будет стоить $140, а версия с 6ГБ оперативной памяти — $160. Ожидается, что Xiaomi совсем скоро официально анонсирует Redmi 13C.