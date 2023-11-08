128 ГБ за $140: Amazon раскрыла характеристики и цену неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 13C

Смартфон оснащен 4ГБ оперативной памяти, но есть и вариант на 6 ГБ. Задняя панель украшена 50-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.8 и технологией 4-в-1 пиксельного биннинга, 2-мегапиксельной макро камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Устройство работает на MIUI 14, основанной на Android 12, и имеет аккумулятор на 5000 мАч с возможностью 18 Вт зарядки.

По предварительной информации, модель с 4/128ГБ памяти будет стоить $140, а версия с 6ГБ оперативной памяти — $160. Ожидается, что Xiaomi совсем скоро официально анонсирует Redmi 13C.