132 балла по шкале «отечественности»: в базе Минпромторга появился новый смартфон российской разработки

132 балла по шкале «отечественности»: в базе Минпромторга появился новый смартфон российской разработкиКоторый ещё и является защищённым
В реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга появился смартфон под таинственным названием R570E. Его разработкой занимается компания F+ tech.
Новинка получила 132 балла по «шкале отечественности». Что это за шкала такая? Это новая система оценки, придуманная для определения насколько «отечественной» является электроника.
Она вводит баллы за каждую технологическую операцию, выполняемую в России, а также за использование российских компонентов.
В целом же важность данного реестра заключается в том, что он открывает доступ к госзакупкам и даёт приоритет российским продуктам перед импортными аналогами. Так что смартфон R570E теперь может участвовать в конкурсах и поставляться в госсектор и в компании с госучастием.
Запись в реестре российской радиоэлектронной продукции — важный шаг для повышения конкурентоспособности данного смартфона на российском b2b-рынке. Она обеспечит и повышенный приоритет такого продукта в гостендерах, а в перспективе появится и возможность запросить государственные дотации для «развития инфраструктуры приоритетных направлений и реализации инновационного потенциала».
А что ещё интересного в этом смартфоне? R570E — это промышленный защищённый смартфон, собранный на территории России. Он работает на основе отечественной операционной системы «Аврора» и Android 10.
Устройство оснащено ударопрочным корпусом, адаптировано для условий работы на производстве и включает в себя ряд полезных датчиков: акселерометр, датчик расстояния, датчик освещённости, гироскоп.