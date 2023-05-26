132 балла по шкале «отечественности»: в базе Минпромторга появился новый смартфон российской разработки

Новинка получила 132 балла по «шкале отечественности». Что это за шкала такая? Это новая система оценки, придуманная для определения насколько «отечественной» является электроника.

Она вводит баллы за каждую технологическую операцию, выполняемую в России, а также за использование российских компонентов.

В целом же важность данного реестра заключается в том, что он открывает доступ к госзакупкам и даёт приоритет российским продуктам перед импортными аналогами. Так что смартфон R570E теперь может участвовать в конкурсах и поставляться в госсектор и в компании с госучастием.