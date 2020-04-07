144 Мп флагманский камерофон Xiaomi может выйти раньше ожидаемого

По крайней мере об этом заявил популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, который рассказал о том, что условный XIaomi CC10 Pro будет представлен в Китае уже в самое ближайшее время. При этом он отдельно уточнил тот момент, что производитель может показать со сцены сразу несколько устройств в рамках флагманской линейки.

Напомним, что судя по последним данным, практически наверняка о новинке известно лишь одно — ее оснастят основной камерой на 144 Мп. Возможно, в связи с этим компания не сможет использовать в смартфоне Snapdragon 865, как это уже было в случае с его предшественником. В любом случае, судя по словам Шармы, анонс состоится в ближайшее время, а значит ждать осталось недолго.