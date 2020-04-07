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144 Мп флагманский камерофон Xiaomi может выйти раньше ожидаемого
Намного раньше ожидаемого!
В прошлом году Xiaomi смогла удивить многих, представив Xiaomi Mi CC9 Pro — устройство стало первым смартфоном, получившим модуль основной камеры аж на 108 Мп! На российском рынке девайс известен под немного иным названием — Xiaomi Mi Note 10. В последнее время в сети начали ходить слухи, что китайский техногигант готовит анонс преемника CC9 Pro к осени текущего года, но, как оказалось, 144 Мп флагманский камерофон Xiaomi может выйти заметно раньше ожидаемого.
По крайней мере об этом заявил популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, который рассказал о том, что условный XIaomi CC10 Pro будет представлен в Китае уже в самое ближайшее время. При этом он отдельно уточнил тот момент, что производитель может показать со сцены сразу несколько устройств в рамках флагманской линейки.
Напомним, что судя по последним данным, практически наверняка о новинке известно лишь одно — ее оснастят основной камерой на 144 Мп. Возможно, в связи с этим компания не сможет использовать в смартфоне Snapdragon 865, как это уже было в случае с его предшественником. В любом случае, судя по словам Шармы, анонс состоится в ближайшее время, а значит ждать осталось недолго.