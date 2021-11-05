1900 рублей за смартфон от Google: для первых покупателей JioPhone Next снизили цену

И вот, наконец-то, продажи устройства стартовали. И если обычная цена JioPhone Next составляет 87 долларов или 6,2 тыс рублей (что уже не так много), то первые покупатели смогут ухватить девайс всего лишь за 27 долларов или 1,9 тыс рублей.

Правда, стоит отметить, что для регулирования ажиотажа, производитель аппарата внедрил систему регистрации при покупке телефона. Так, желающие приобрести новинку, должны будут зарегистрироваться либо на сайте компании, либо через WhatsApp.