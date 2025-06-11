2-нм чип Exynos 2600 вошёл в массовое производство — все ради Galaxy S26

Этот процессор станет основой флагманской линейки Galaxy S26, которую компания планирует представить в феврале 2026 года. По данным корейского издания NewDaily, корейская компания ранее достигла лишь 30% выхода годных кристаллов, однако теперь целится в показатель не ниже 50%, при этом без потерь в производительности.

Для полноценной рентабельности массового производства необходим уровень около 70%, и подразделения Samsung LSI и Foundry активно работают над его достижением.

Первоначально Exynos 2600 проходил пробное производство с мая, но из-за некоторых сложностей старт массового выпуска немного задержался. Тем не менее, Samsung намерена завершить этап рискового производства за несколько месяцев до официального релиза Galaxy S26 и уже сейчас готовится к расширению масштабов производства.

Отметим, что TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы с апреля, и теперь Samsung имеет шанс опередить конкурента, если сумеет стабилизировать выпуск и привлечь крупных заказчиков, включая Qualcomm.