2-нм Exynos 2600 сравнялся со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и появится уже в Galaxy S26

Это означает, что грядущие флагманы компании больше не будут эксклюзивно оснащаться Snapdragon, а Qualcomm лишится монополии.

По данным источников, первые тесты показали огромный прирост по сравнению с Exynos 2500. В Geekbench 6 чипсет уверенно обошёл Apple A19 Pro в многоядерных нагрузках и сравнялся со слегка заниженной по частотам версией Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее глава Samsung LSI Ён-Ин Пак намекал, что компания «готовит хорошие результаты», и теперь эти слова подтверждаются: на внутренней встрече топ-менеджеры остались довольны прогрессом.

Тем не менее, эксперты отмечают, что настоящий успех Samsung на рынке продвинутых техпроцессов будет зависеть от второго поколения 2-нм GAA — SF2P, запуск которого намечен ближе к концу 2026 года.

Если же Exynos 2600 оправдает ожидания, пользователи Galaxy S26 и S26 Edge впервые за долгое время получат чип Samsung без компромиссов по мощности.