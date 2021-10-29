200 млрд долларов. Именно на такую сумму было продано iPhone за 2021 год

200 млрд долларов. Именно на такую сумму было продано iPhone за 2021 годУ остальной их продукции также заметен рост продаж
Продажи iPhone в четвертом квартале выросли на 47%, а именно, до 38,9 млрд долларов, за год в целом Apple выручила от своих телефонов почти 192 млрд долларов, нарастив продажи примерно на 40%.
Продажи компьютеров Mac выросли не так сильно – с 9 до 9,18 млрд долларов в прошлом квартале и с 28,6 до 35,2 млрд по итогам всего года.
Планшеты показали отличный рост: на 21% в прошедшем квартале и на 34% по итогам всего года. Соответствующие показатели выручки составили 8,25 млрд и 31,86 млрд долларов.
Продажи носимой и домашней электроники, а также аксессуаров составили 8,79 млрд и 38,37 млрд долларов за квартал и год соответственно. Годом ранее показатели составляли 7,88 млрд и 30,62 млрд долларов.
Что же касается сервисов, то тут Apple по итогам прошлого квартала нарастила выручку с 14,55 млрд до 18,28 млрд долларов, а по итогам года — с 53,77 млрд до 68,43 млрд долларов.